PCP celebra hoje 97 anos e traz Jerónimo de Sousa

O Partido Comunista Português (PCP) celebra hoje 97 anos. Na Região, as comemorações irão se realizar, no próximo dia 16 de Março, com um jantar comício, na Estalagem da Encumeada, que irá contar com a participação do secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Na iniciativa comemorativa estão previstas para as 20h30 três intervenções políticas, uma da JCP, uma do coordenador regional do PCP, Edgar Silva e uma do secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa.