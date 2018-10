Paulo Neves diz que a situação dos portugueses na Venezuela é também “uma questão europeia”

Os deputados madeirenses do PSD na Assembleia da República (AR) reuniram-se esta manhã com o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, para abordar a situação dos madeirenses na Venezuela. A reunião serviu ainda para convidar o governante madeirense, que tem o pelouro das comunidades madeirenses, a fazer parte de um conjunto de audições parlamentares, via skipe, a personalidades da comunidade portuguesa na Venezuela, de forma a terem um “ponto da situação real” sobre o que se passa naquele país da América latina.

Um convite que, segundo Paulo Neves, porta-voz da iniciativa, vem na sequência de uma proposta que o seu partido fez à Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades, no parlamento nacional e que pretende melhorar o apoio aos portugueses que estão na Venezuela.

O deputado madeirense considera que o Estado português “tem de dar uma atenção muito especial aos portugueses que atravessam uma situação muito difícil” naquele país, bem como a todas as associações portuguesas na Venezuela que conhecem melhor a realidade local e sabem que tipo de apoio deve ser dado à comunidade, não esquecendo as associações que acompanham os portugueses quando chegam à Madeira.

“Achamos ainda que o governo nacional tem de fazer com que as autoridades venezuelanas percebam que existem certos limites no tratamento aos portugueses”, diz Paulo Neves que entende que esta questão é também uma preocupação da Europa uma vez que se trata de europeus que estão a passar uma situação difícil, merecendo uma “resposta” através do repatriamento dos que querem vir para a Europa, bem como de apoios na inserção.

“Temos dito na AR que tem de haver também uma solução europeia para a questão da Venezuela porque estamos a falar de uma comunidade com mais de meio milhão de portugueses, de italianos e de espanhóis”, frisou o deputado, entendendo que a Europa deve olhar também para esta questão como uma “oportunidade” para os países que os vão acolher.

Paulo Neves frisou o “grande esforço” por parte do Governo Regional aos madeirenses na Venezuela, salientando que o que se tem feito na Madeira é um “exemplo nacional” para países como Itália e Espanha que apreciam a forma como os portugueses que regressam da Venezuela são acompanhados na Madeira.