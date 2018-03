Paulo Cafôfo visitou Escola Básica da Nazaré

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a vereadora Madalena Nunes, visitaram hoje, 7 de Março, as instalações da Escola Básica do 1.º Ciclo e Creche da Nazaré, em São Martinho, a convite do Director da Escola, Carlos Duarte Fernandes, com o objectivo de tomar conhecimento ‘in loco’ da mesma, da comunidade educativa e das suas necessidades.

Além da visita às instalações da escola, Paulo Cafôfo acompanhou uma feira do livro dinamizada por alunos e professores e assistiu a uma peça de teatro, com base na interpretação da história de um dos livros em destaque. O Presidente deu os parabéns a “toda a comunidade escolar pela formação de uma juventude extraordinária, que se traduz em crianças educadas, empenhadas, criativas e felizes” e manifestou “o contentamento pelo convite da direcção e pela oportunidade de voltar à escola, um meio que, como todos sabem, tem para mim um grande significado, a nível pessoal e profissional”.

Registou, igualmente, os pedidos efectuados pelo director da escola, alguns dos quais já começou a agilizar junto dos serviços camarários, nomeadamente com a Divisão de Edifícios e Equipamentos da Autarquia, e sublinhou, por fim, que “a única forma de dignificar o trabalho meritório das escolas do concelho é continuar a apostar, no plano municipal, numa indiscutível valorização da Educação, como componente determinante do desenvolvimento humano”, salientando que ao longo dos últimos anos, “esse tem sido verdadeiramente um dos fios condutores da nossa acção”.