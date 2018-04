Paulo Cafôfo faz canyoning e mostra que é um presidente ‘radical’

Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, presenteou os seus seguidores do Facebook e do Instagram com fotografias suas a fazer canyoning. O autarca mostra, desta forma, e tal como escreveu na legenda, que gosta de desportos de aventura.

“Quem me conhece sabe que gosto de desportos de aventura. A Madeira têm condições naturais únicas Mundo, que vão para além dos passeios nas Levadas, nomeadamente para a prática de desporto natureza. Saibamos nós preservar trilhos e criar condições para as empresas que prestam esses serviços. Obrigado à Full Experience e ao Lira pelo dia fantástico a fazer canyoning”, escreveu o presidente da Câmara Municipal.