Paulo Cafôfo destaca a importância do Vinho Madeira para a promoção da Região e para a conquista de novos mercados

O Partido Socialista-Madeira visitou, hoje, a empresa Madeira Wine Company, situada na Zona Franca Industrial, no Caniçal. Uma iniciativa integrada no projecto ‘A Madeira que queremos’, no âmbito do qual têm sido realizadas visitas a diversas instituições sociais, culturais, desportivas, mas também ao tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira (RAM).

O candidato do PS-M à presidência do Governo Regional explicou as razões desta visita à Madeira Wine Company, referindo que a mesma teve em vista “conhecer todo o processo de uma empresa que está sediada na Região através dos Blandy já há muitos anos, mas que não tem estado alicerçada no passado, mas virada para o futuro, inovando tecnologicamente”.

Algo que, disse Paulo Cafôfo, é muito importante nos tempos actuais para que “o Vinho Madeira, que é uma marca da Região, que tem uma importância fundamental em termos do promoção até do próprio destino turístico, possa garantir a sua identidade, mas também em termos da comercialização – porque não há produto madeirense que mais seja vendido no mundo do que o Vinho Madeira –, que aqui possamos ter uma garantia da nossa identidade, da nossa marca e da promoção da RAM”.

O candidato adiantou que há vários desafios que temos pela frente, o primeiro dos quais é a matéria-prima, e lamentou “aquilo que tem sido, infelizmente, o abandono de vinhas nos últimos anos”. Como tal, considerou que “é preciso garantir a qualidade, logo à partida, daquilo que é a matéria-prima essencial para o Vinho Madeira, mas também podermos aproveitar este produto, que é reconhecido mundialmente, para podermos ter novos mercados”.

“Sabemos das dificuldades do mercado inglês. Os Estados Unidos neste momento são um mercado em ascensão. Podemos juntar o útil ao agradável, com a comercialização e o aumento das vendas nos Estados Unidos conjuntamente também com uma promoção do destino Madeira”, sublinhou Paulo Cafôfo.