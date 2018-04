Paulino Ascenção fez donativo de 5 mil euros à Associação Grupo Cultural Flores de Maio

“Cumprindo a decisão de devolver a entidades socialmente úteis o montante do subsídio de mobilidade recebido pelas deslocação entre a Madeira e a Assembleia da República”, Paulino Ascenção concretizou “um donativo de 5 mil à Associação Grupo Cultural Flores de Maio, com sede no Porto da Cruz, no passado dia 20 de Abril, aquando da assembleia geral anual da instituição”.

“Esta associação faz um trabalho muito meritório no ensino dos instrumentos tradicionais madeirenses - braguinha, rajão e viola de arame - e à preservação da herança musical daquela freguesia, transmitida pela via oral desde há muitas gerações. É muito conhecido o grupo etnográfico ‘Os borracheiros’ um ícone da associação Flores de Maio”, apontou numa nota de imprensa enviada à redacção.

Além disso, refere que “as associações culturais são o parente pobre em termos de apoios das entidades públicas destinados ao associativismo”. “Lamentavelmente são privilegiados os clubes desportivos e as associações com ligações aos dirigentes políticos”, acrescentou.