“Olhamos para a robótica com medo”, diz Nuno Nunes

O director do M-ITI, Nuno Nunes, foi o primeiro orador a passar pelo palco das ‘Conferências da Inovação e Futuro’, a decorrer durante o dia de hoje, no Centro de Congressos da Madeira. Esta manhã, o tema em discussão será a Inteligência Artificial (IA), questão que o madeirense aproveitou para referir no início da sua intervenção ser importante, primeiro, “olhar para aquilo que foi a história”, pois “temos muita tendência a pensar que as inovações acontecem todas agora”.

“Temos tipicamente 20 anos entre a invenção de uma tecnologia e depois a sua comercialização no mercado”, mencionou Nuno Nunes, referindo que muitas das inovações que “estão a ter impacto neste momento são tecnologias que tiveram investigação há mais de 20 anos e que só agora têm a sua aplicação prática, e muitas vezes nem é aquela que estava a ser antecipada pelas pessoas que a criaram”.

Numa intervenção pautada pela exibição de vários vídeos para sustentar as suas ideias, com algumas analogias pelo meio, Nuno Nunes falou das grandes empresas existentes actualmente, como a Google, que “melhor reflecte a Internet 1.0, democratizando a informação”, ao passo que “a web 2.0 trouxe um outro elemento, não só na utilização de uma plataforma que permite democratizar a comunicação, mas acima de tudo que as pessoas fossem os principais contribuidores de conteúdos”. Facebook ou Wikipedia são exemplos desse avanço.

O professor não se debruçou sobre um tema em específico, não se cingindo apenas à Inteligência Artifical (IA). Nesse sentido, Nuno Nunes referiu que o Blockchain “é uma grande tecnologia que irá revolucionar muitos mercados” e que “permite democratizar a segurança”, garantindo que nós possamos “confiar numa transacção que pode ser feita através da Internet”. “Isto vai revolucionar o mercado financeiro, que é o primeiro a ser afectado por esta nova tecnologia, através de fenómenos como a bitcoin, mas isto é só o princípio”, disse o madeirense.

Sobre a Inteligência Artificial (IA), Nuno Nunes diz que ainda “olhamos para a robótica com medo”, apontando os exemplos de vários filmes que nos distorcem as ideias em relação à IA. “É muito importante que os engenheiros tenham formação ligadas às comunidades e às artes, pois é importante que percebam os impactos sociais daquilo que fazem. O futuro passa pela combinação de coisas físicas entre humanos e não humanos, que vão criar novas infra-estruturas em que nós colaboramos com as máquinas. Não devemos estar assustados com o futuro, porque somos nós que o vamos fazer”, concluiu Nuno Nunes.

