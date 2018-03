Oficina de jazz para crianças é assunto para desvendar na agenda desta sexta-feira

Oficina de jazz para crianças

No âmbito da sua programação pedagógica, o MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira organiza, nesta sexta-feira, uma oficina de introdução às dinâmicas Jazz, tendo como músicos convidados Alexandre Andrade e Jorge Maggiore. Esta acção tem início às 10 horas e é destinada especificamente ao público escolar entre os 9 e os 16 anos. O acesso é gratuito e está sujeito à capacidade do auditório do Museu, 200 lugares.

Conversa de homenagem às mulheres no Museu Henrique e Francisco Franco

No âmbito das comemorações do Dia da Mulher 2018, realizar-se-á, pelas 18h, no Museu Henrique e Francisco Franco, uma conversa em homenagem às mulheres no mundo das artes. Foram convidadas para esta homenagem mulheres que se têm destacado no mundo artístico nas diversas áreas nomeadamente Luz Henriques (Artes plásticas), Luisa Paolinelli (literatura), Ester Vieira (teatro), Micaela Abreu (música). Participam também duas jovens do CEPAM, Francisca Abreu (bandolim) e Sara Freitas (guitarra) que irão interpretar 2 peças de compositoras do género feminino. O projecto UNIDOS da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi e o Departamento das Mulheres Socialistas da RAM organizam este evento, não só para prestar uma homenagem às mulheres nas artes, como também alertar para a igualdade de género no universo artístico e das inúmeras lutas e preocupações travadas numa área que já apresenta alguns ventos de mudança mas, que ainda existe um largo caminho a por percorrer.

Mulheres Socialistas promovem jantar integrado nas comemorações do Dia da Mulher

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) promove, pelas 20 horas, no restaurante ‘Encontro do Vinho’, em São Roque, Funchal, um jantar com intervenções políticas, subordinado à temática Construir Lideranças’, integrado no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher. O evento terá como oradores o presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, a presidente do DRMS, Mafalda Gonçalves, e a vice-presidente do PS-M e presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.

Lançamento do livro ‘O Sonho, a Vida e o Universo: Pelos olhos de uma Mulher’

Nesta sexta-feira, dia 9 de Março, pelas 18 horas, o Espaço Paulo Martins será palco do lançamento do livro de poesia ‘O Sonho, a Vida e o Universo: Pelos olhos de uma Mulher’, de Joana Martins.

Conferência ‘Archais – 20 anos’ na Escola do Carmo

A ARCHAIS - Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira , a convite do Grupo de História da EB2/3 do Carmo, promove uma conferência, entre as 11 horas e as 13h, destinada a alunos de 6.º e 7.º ano, da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas – Carmo. A conferência intitulada ‘ARCHAIS – 20 anos’ tem como objectivo dar conhecer o trabalho realizado ao longo destes 20 anos, pela ARCHAIS - Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, que surgiu a 15 de Abril de 1998. Pretende ainda promover a Arqueologia como forma de conhecimento de um território que foi descoberto e humanizado há quase 600 anos.

‘A importância da escola na compreensão do fenómeno das catástrofes’ é tema das VII Jornadas EcoZarco

O Departamento Eco-Escola da Escola Gonçalves Zarco, em parceria com o SIPE, organiza nos dias 9, 10 e 11 de Março de 2018, as VII Jornadas EcoZarco, sob o mote ‘A importância da escola na compreensão do fenómeno das catástrofes’. Esta formação de 25 horas, decorre na Escola Gonçalves Zarco, destina-se a docentes de todos os grupos e áreas disciplinares e tem como objectivos lançar o debate sobre a manifestação de fenómenos meteorológicos extremos e os seus impactos na Madeira. A sessão de abertura, dia 9, prevista para as 9h15, na sala de sessões, contará com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, e da directora regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Paula Menezes.

Conferência sobre ‘Contributos da Psicologia Escolar para o Projecto de Autonomia e Flexibilidade Curricular’

No âmbito do protocolo assinado entre a Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), terá lugar, às 10 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, a conferência ‘Contributos da Psicologia Escolar para o Projecto de Autonomia e Flexibilidade Curricular’, dinamizada por Sofia Ramalho, vice-presidente da OPP. Este momento constituirá um importante espaço de formação e reflexão sobre as práticas conducentes à melhoria do sucesso escolar.

Apresentação do projecto de rua ‘Teatro de Fantoches’

Pelas 11 horas, no Mercado dos Lavradores, decorrerá a apresentação pública do projecto itinerante de rua ‘Teatro de Fantoches’, uma iniciativa de cariz ambiental promovida este ano pela Câmara Municipal do Funchal.

Arranque da III edição do projecto ‘Dar a ver’

É já nos dias 9 e 10 de Março, sexta-feira e sábado, respectivamente, no Museu Quinta das Cruzes, que se realizam as primeiras duas conferências que marcam o arranque da III edição do projecto de divulgação cultural ‘Dar a ver’, neste ano de 2018, numa iniciativa da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura (Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural). Nesta sexta-feira, pelas 18 horas, realizar-se-á a conferência sob o tema: ‘Inscrições funerárias flamengas na ilha da Madeira: memória viva dos sepultados’, por Filipa Avellar, especialista nas áreas de Epigrafia e Paleografia portuguesa.

Formação sobre vacinação contra o HPV

A Associação para o Planeamento da Família (IPSS- Saúde), Delegação Regional da Madeira, está a organizar uma formação para os profissionais de saúde, que decorrerá a partir das 18h30, no Colégio dos Jeusítas.

Inauguração de exposição de Astrofotografia

As fotografias expostas são do fotógrafo amador Duarte Silva, natural de Gaula, que pertence à Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, nascida em 2001. A inauguração acontece às 18h30, na Casa da Cultura Santa Cruz.

Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 15 horas, na sessão comemorativa do Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade. A comemoração inclui o hastear das bandeiras Verde e de Escola Modelo no Trânsito, no âmbito do Projecto Eco-Escolas e do Plano Regional de Educação Rodoviária, respectivamente, e uma homenagem a antigos alunos - Confraria dos Caminheiros de São Vicente.

Apresentação do Mercado de Usados

A ACIF promoverá uma conferência de imprensa de apresentação do Mercado de Usados, que terá lugar pelas 12 horas, nas instalações da Associação, na Rua dos Aranhas, 26.

Reunião do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Confederação de Municípios Ultraperiféricos

Os membros do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Confederação de Municípios Ultraperiféricos – CMU(1) vão reunir na sala conferências do Hotel Orquídea, onde marcarão presença representantes da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, da AMRAA - Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, da FECAM – Federação Espanhola de Municípios e da ANMCV – Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Da ordem de trabalhos constam vários assuntos como a nomeação dos novos membros dos órgãos da CMU, em cumprimento com o estipulado estatutariamente, a Presidência em 2018 será exercida pela AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira.

Divulgação dos dados referentes à actividade do SESARAM no ano de 2017

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, estará presente, pelas 12 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sessão informativa para divulgação dos dados referentes à actividade do SESARAM no ano de 2017.

JPP realiza conferência de imprensa

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, esta sexta-feira, 9 de março, pelas 9h15, na Praça do Mar, no Funchal. O deputado Élvio Sousa vai abordar um tema relacionado com o sector dos transportes.

Apresentação do III Km Vertical de Câmara de Lobos

A Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra promoverá a apresentação do III Km Vertical de Câmara de Lobos, no centro Cívico do Curral das Freiras, pelas 11 horas.

PCP apresenta iniciativa legislativa

O Grupo Parlamentar do PCP/Madeira realiza, às 11 horas, na Sala de Imprensa da ALRAM, uma conferência de Imprensa para apresentar uma iniciativa legislativa.