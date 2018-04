Obras e saúde disputam dinheiros públicos na Madeira

Os valores da contratação pública, em Março, evidenciam a luta entre a construção e a área social. No campo dos adjudicatários, o grupo AFAVIAS, do empresário Avelino Farinha, voltou a ultrapassar toda a concorrência através de um volume de negócio de 4,2 milhões de euros com um só contrato. Os 21,8 milhões de euros da contratação pública no mês passado contribuíram para os mais de 800 milhões gastos nos últimos 50 meses. É este o assunto que faz manchete na edição desta segunda-feira, no DIÁRIO de Notícias da Madeira, cuja notícia, com quadros ilustrativos, é desenvolvida no interior pelo jornalista Élvio Passos.

A grande mancha fotográfica ilustra o lance da expulsão de Amir que abriu o ‘caminho marítimo’ para o título portista: a derrota por 0-1, ontem, nos Barreiros, com golo do ex-maritimista Marega, deixa verde-rubros mais longe do possível acesso à Europa. Todas as incidências do jogo para ler numa reportagem de duas páginas da autoria do jornalista Emanuel Rosa. Ainda na área do Desporto há dois destaques: a subida do Nacional à I Liga fica adiada e o União vence e continua a sonhar com a manutenção.

No topo da capa poderá ler que o Ministro da Saúde vem à Madeira em Junho e que o Governo Regional, como conta a jornalista Ana Luísa Correia, espera que Adalberto Campos Fernandes traga certezas e avanços quanto ao novo Hospital.

Ao lado, outra chamada: PS-M revê-se “integralmente” na moção global apresentada por Costa, como revela o jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

Finalmente revelamos o primeiro nome a integrar a vertente de animação nocturna das Festas de São Vicente: o holandês Tony Junior, que vem abrilhantar as maiores celebrações concelhias, no Verão madeirense.

