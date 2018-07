“O importante é garantir a segurança das pessoas”, diz o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Vicente

“O importante é garantir a segurança das pessoas”. A afirmação é de Artur Fernandes, comandante dos Bombeiros Voluntários de São Vicente, que disse concordar com o facto de o palco dos arraial dos Lameiros ter sido colocado na estrada, pois esta será encerrada e a festa decorrerá em segurança, uma vez que não haverá circulação automóvel.

Artur Fernandes disse que esta decisão não é descabida, até porque a comissão de festas, todos os anos, faz um balanço dos aspectos positivos e negativos, sendo que, desta vez, escolheu aquela zona, que será encerrada para evitar que as pessoas tenham de ‘fugir’ dos condutores que, muitas das vezes, passam para se exibirem com os carros.

“Às vezes, meia dúzia de rapazes, que tiram a carta de condução, pegam no carro e para dar nas vistas vão andando para cá e para lá com música alta e aquilo irrita as pessoas. Portanto, isto é o acumular de situações negativas que leva a comissão de festas a tomar outras medidas para haver segurança e as pessoas poderem estar descansadas”, explicou.

Tendo em conta que este é um arraial que arrasta muitas pessoas e que alguns levantaram a questão da segurança, uma vez que fica apenas disponível uma faixa de rodagem, o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Vicente saiu em defesa das entidades que licenciaram a montagem do palco, referindo que se acontecer alguma coisa o socorro será devidamente prestado, já que estamos a falar de uma zona com uma distância relativamente pequena.