Nuvens e chuva nesta quarta-feira

Céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva fraca ou chuvisco, temporariamente moderada nas zonas montanhosas, tornando-se pouco frequente a partir da tarde e vento moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante Oeste, por vezes com rajadas até 80 km/h nas zonas montanhosas são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o dia de hoje na Madeira.

No Funchal, o IPMA prevê igualmente céu muito nublado, com abertas a partir da tarde e períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao final da manhã. O vento será moderado (20 a 30 km/h) de Sudoeste. As temperaturas para esta quarta-feira estão entre os 17 de mínima e os 21 de máxima, valores idênticos para o Funchal.

Na costa Norte as ondas de Noroeste vão andar entre o com 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul, serão de Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros.