Nuvens baixas condicionam operações no aeroporto de Lisboa

O aeroporto de Lisboa está a operar em condições de baixa visibilidade, devido a nuvens baixas. A garantia é dada ao DIÁRIO pelo departamento de comunicação da TAP, sublinhando que vários voos já divergiram para o Porto e para Faro, entre os quais o voo TP1692 desta tarde, que partiu da Madeira e fez cerca de 15 minutos de sobrevoo sobre Lisboa, aguardando autorização para aterrar.

“Não sendo possível prever quanto tempo mais de espera seria necessário, devido às condições climatéricas, o Comandante do voo, no cumprimento de todos os procedimentos de segurança, decidiu divergir o voo para Faro, onde o avião reabasteceu e de onde partirá de novo para Lisboa”, refere a TAP.

No que diz respeito à quantidade de combustível com que cada avião é abastecido, a TAP assgura que cumpre todos os parâmetros internacionais e vai para além deles. “O combustível é sempre o necessário e suficiente para fazer sobrevoo em espera, sempre que é preciso e, se tal se justificar, divergir para um aeroporto alternativo, em total segurança e com margem”, esclarece a transportadora.

As condições meteorológicas em Lisboa tiveram impacto também nos voos TP1684 e TP1686. O primeiro saía da Madeira às 15h15 e a partida só ocorreu às 17h04. O segundo tinha saída prevista para as 17h15, mas tal só vai ocorrer às 18h20