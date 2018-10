Novos projectos de investigação da UMa financiados em cerca de meio milhão de euros

Dois novos projectos de investigação coordenados por Docentes da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (UMa) garantiram recentemente um financiamento global superior a 477 mil euros.

Os projectos aprovados abrangem as áreas da sociologia e das ciências da saúde e serão desenvolvidos ao longo dos próximos três anos, tendo sido submetidos ao abrigo dos Programas Operacionais Regionais do Portugal 2020, financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

O projecto ‘OUIDAHgene - De Portugal para África: revelando a origem africana da população portuguesa actual’ é liderado pelo Prof.º Doutor António Brehm e tem como objectivo caracterizar em detalhe, a linha materna e paterna do Benim através de 1000 genomas completos de mtDNA e mais de 500 cromossomas Y.

Além de caracterizar totalmente os vários grupos étnicos estabelecidos no Benim, este projecto interdisciplinar, que combina genética, antropologia e história, permitirá também detectar o fluxo génico desigual nas referidas linhagens, dando a conhecer a sua estratificação hierárquica (grupos dominantes frequentemente escolhiam mulheres, mas não homens de outros grupos), bem como descobrir a dinâmica do comércio precoce de escravos.

No âmbito deste projecto, será ainda estudada a população de São Tome e as linhagens subsarianas encontradas em Portugal, a fim de estimar a correspondência destes com os de diferentes grupos étnicos benineses e outros países e o tamanho efectivo das populações de escravos, através de simulações por computador e de dados demográficos detalhados da fonte e dos destinos finais, a comparar esses dados com registros antropológicos e históricos do número de escravos na Europa, Américas e São Tomé.

Já o projecto ‘AsymDenv - Surto de dengue na Madeira: ferramenta para pesquisar factores do hospedeiro envolvidos na infecção assintomática’, coordenado por Margarida Vigário, pretende agregar especialistas de áreas distintas com o objectivo de avaliar a magnitude do surto de dengue de 2012 na Madeira e melhor elucidar factores imunológicos, bioquímicos e genéticos dos indivíduos afectados que podem conferir protecção contra a infecção clínica pelo vírus da dengue.

A pertinência do projeto prende-se com o facto de que, aquando do primeiro contacto com o vírus da dengue, uma elevada proporção (50-98%) dos infectados desenvolve apenas uma infecção subclínica ou mesmo totalmente assintomática. Estas infecções assintomáticas são, portanto, uma peça valiosa para entender a dimensão real das epidemias de dengue numa população e o risco de desenvolvimento de dengue severa, no caso de uma infecção posterior por um serotipo diferente. Para além disso, o estudo comparativo de factores imunológicos, bioquímicos e genéticos em indivíduos assintomáticos e sintomáticos é fundamental para uma melhor compreensão dos mecanismos da infecção por dengue, em particular os que determinam se a infecção será sintomática ou assintomática, com claro interesse e relevância para a saúde pública.