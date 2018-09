Nove cursos completos na UMa na primeira fase

Juan Emanuel Aguiar Baptista. É este o nome do candidato último colocado com a nota mais alta do país. Foi na Universidade da Madeira (UMa), no Curso de Engenharia Civil leccionado em Inglês e curiosamente foi o único a concorrer a este curso, tendo ficado por preencher 19 vagas. Das 635 disponíveis na instituição de ensino público madeirense, 504 foram preenchidas, estando disponíveis para a segunda fase 140.

Na lista de cursos disponíveis na UMa, nove ficaram completamente preenchidos e não disponibilizam vaga na segunda fase. Foram eles Medicina, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Gestão, Línguas e relações Empresariais, Comunicação, Cultura e Organizações e ainda o mais recente Direcção e Gestão Hoteleira.

A nota de ingresso mais elevada este ano foi a de Juan, com 189,4 que foi também a da UMa. A nota mais baixa de entrada na universidade madeirense foi de 100 em Engenharia Informática.