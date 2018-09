Nova polémica na Ponta do Sol por cancelamento de espectáculo

“Falta de respeito”, “desilusão” e “incredulidade”. São três adjectivos aplicados por aqueles que se preparavam para assistir à ‘Gaitada na Baixa’, marcada para as 20h15 de ontem num dos rochedos da frente-mar da vila da Ponta do Sol, em que o músico, Filipe Teixeira seria o interprete do espectáculo, de resto, integrado nas Festas do Concelho, que acabou por não acontecer porque a empresa contratada para fornecer serviços de som para o evento das 20h30 sobrepôs som das colunas do palco instalado na avenida ao som do músico, diz quem assistiu.

Resultado: o músico pontassolense, que fez o percurso de barco para o rochedo, na hora marcada, decidiu deixar de tocar e abandonar o rochedo por falta de condições.

Hoje, na página de facebook de Filipe Teixeira são muito comentários de solidariedade para com o artista que decidiu reagir num tom nada simpático para com a organização das festas do município, a cargo da edilidade.

“Uns têm hotel e suas mordomias garantidas pela organização, gastronomia esmerada, garantida pela organização, viagens garantidas e marcadas pela organização, ‘backline’ e suas exigências afiançadas garantido pela organização, camarim repastado garantido pela organização e um cachet avantajado e sem belisco garantido e pago pela organização. Têm tudo garantido ao ínfimo pormenor. Outros, munidos de recursos próprios, pedem a menos onerosa de todas as despesas, o respeito, e falham no pormenor”, escreveu há instantes.

Teixeira acrescenta ainda no seu ‘post’ que “um pedido de desculpas da organização (embora devam ser sempre evitadas!), suavizava o estrago, mas falhou o pormenor! É sinal que não era significativo e não punha em causa a quantidade de likes garantidos com as “Estrelas Maiores”. Pelo meio do discurso irónico mas ao mesmo tempo crítico, concluiu: “Dizem que foi um sucesso...”, deixando um último lembrete “P.S. – Um último pormenor, o pedido de desculpas veio de quem menos esperava e não foi da organização”.