Município de Machico promove debate público sobre o dia do Concelho

Por haver vozes discordantes na opinião pública sobre a associação do feriado municipal de Machico à festa religiosa do Senhor dos Milagres, a 9 de Outubro, a Mesa da Assembleia Municipal de Machico decidiu promover um debate público, aberto à participação de todos os munícipes, intitulado ‘Data comemorativa do Dia do Concelho de Machico – manter ou alterar?’, na próxima sexta-feira, dia 26 de Outubro, às 20 horas, no Centro Cívico da Freguesia do Caniçal.

João Bosco da Costa de Castro, presidente da Assembleia Municipal de Machico, avança com o debate pelo facto desta cidade ter sido a primeira terra a ser descoberta na Madeira e, à beira de celebrar 600 anos, ser importante perceber a verdade histórica quanto às raízes da fundação do município de Machico, pelo facto dos acontecimentos que deram origem à veneração do Senhor dos Milagres se situarem em 1803 e por ser hora de reflectir sobre esta “tradição” e saber o que pensa a população, relativamente à sua comemoração/celebração conjunta.

Uma vez que “compete à Assembleia Municipal” a fixação do dia do feriado Municipal, João Bosco da Costa de Castro entende que é hora de saber o que pensa a população de Machico através de um debate píblico que contará com a presença de Emanuel Gaspar para abordar o enquadramento histórico destas das comemorações.