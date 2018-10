MPT Madeira refuta o novo Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável do Funchal

O MPT Madeira emitiu há pouco um comunicado que refuta o novo Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável do Funchal.

“Este novo Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável, idealizado por este executivo camarário, através de estudos muito mal elaborados, especialmente numa cidade antiga, com arruamentos demasiadamente estreitos para que a circulação de pessoas e viaturas possa decorrer com normalidade”, começa por adiantar o comunicado.

“Ninguém consegue perceber como é que conseguiram tirar estas conclusões sobre a mobilidade de pessoas e viaturas sem mostrarem qualquer tipo de respeito pelos principais interessados, os munícipes do funchal.

Querem fechar a Rua Fernão de Ornelas quando as pessoas pretendem, exactamente o oposto, mantendo a rua aberta ao trânsito, porque esta já tinha sido estrangulada anteriormente para se tornar agora numa Rua de ChinaTown, onde proliferam as explanadas sem controlo e sem fiscalização.

Quando esta autarquia, na voz do senhor Presidente da Câmara, vem defender que houve uma diminuição de 50% do número de veículos na cidade do Funchal, só podemos considerar, que o senhor Presidente não vive na mesma cidade que nós, ou então, podemos deduzir que com esta teoria mirabolante que o senhor Presidente só está a pôr em evidência que não conhece a cidade ou não se interessa por ela, sendo que já se afastou do Funchal há muito tempo, porque tem a cabeça no seu próprio Plano de Mobilidade, para o Governo Regional.

O Funchal nunca teve tanto trânsito como agora, e ainda têm a brilhante ideia de estreitar, ou cortar ao trânsito as vias principais de acesso e saída desta cidade, transformando as estradas um caos autêntico, especialmente nas horas de ponta, onde nas horas de regresso aos subúrbios, sim porque ninguém “fica nesta cidade”, como o evento promovido por esta Câmara preconiza, porque as pessoas têm sido expulsas do centro da cidade, daí precisarem do seu transporte para se deslocarem ao seu trabalho, pois como toda a gente sabe a orografia da nossa cidade não permite às pessoas deslocarem-se a pé, sendo que o centro do Funchal hoje em dia está reservado a uma classe mais privilegiada. Quando se fala em fomentar a mobilidade pedonal, não se pode olhar para as ruas do Funchal e pensarmos que andar é fazer uma gincana num labirinto de explanadas que nunca mais acaba.

Na nossa opinião, devia-se fazer exactamente o contrário, do que tem sido feito até agora, isto é, ao invés de encurtar as vias de circulação deviam era alargar as ruas, permitindo maior fluidez de trânsito e de pessoas. Neste sentido, não podemos compactuar também, com a intervenção realizada na Rua do Bom Jesus, onde encurtaram a via de trânsito, sufocando a rede viária e não contentes com esta medida, resolveram cortar as árvores ali existentes, que faziam parte do pulmão da cidade. Esta Câmara deu à sua população, uma grande bofetada na área ecológica do Funchal, mostrando uma vez mais a sua desorientação na gestão da nossa cidade.

Os Funchalenses, querem alguém que respeite o cargo para o qual foi eleito, não querem um comandante de um navio a naufragar que é o primeiro a saltar fora.

No que diz respeito ao PAMUS, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, não há organização, não há planeamento, a cidade está parada no trânsito e parada na sua gestão, vivemos numa época do improviso e dos sorrisos, os funchalenses não querem uma cidade a part- time, querem o funchal por inteiro!”, concluiu o documento enviado à comunicação social