MPT-M com toda a autonomia para a acção com o objectivo de eleger em 2019

A estrutura regional do MPT tem toda a liberdade para, dentro da matriz ideológica do partido, desenvolver a actividade que entender e como entender. “Há um conjunto de normas, principias, linhas programáticas, que foram aprovadas em Congresso, no dia 30 de Junho deste ano, com representantes da RAM. Isso faz parte do que é a infra-estrutura ideológica do partido. Dentro dessa linha, 200% de liberdade organizativa e de organização para tentarmos ter uma palavra na Madeira. Queremos do MPT seja porta-voz daqueles que não têm voz.” As palavras são de Luís Vicente, presidente nacional do partido.

Esse ter voz significa que o partido pretende eleger pessoas a começar, mas não exclusivamente, nas eleições regionais do próximo ano.

O dirigente afirma que, na Região, o MPT tem “a melhor ou uma das melhores organizações do partido, com pessoas mais competente, mais capazes, com capacidade de transmitir uma mensagem ecologista, humanista, pacifista e, portanto, a Madeira é uma das grandes forças do MPT”.

Luís Vicente afirmou o partido como regionalista.