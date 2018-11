Marcelo não “toma posição” mas gosta de ouvir Albuquerque “dizer o que sente”

A “saga” que começou no Porto Santo e levou Portugal ao mundo foi a referência central do discurso do Presidente da República na cerimónia dos 600 Anos dos Descobrimentos. Marcelo Rabelo de Sousa fez inúmeras referências à “tenacidade” dos madeirenses e a tudo o que construíram, ao longo de 600 anos.

A descoberta do Porto Santo foi a nota principal, mas não deixou de reagir, embora de forma indirecta ao discurso anterior, de Miguel Albuquerque denunciou a “estratégia centralista” de António Costa, “embuste vergonhoso” em relação ao novo hospital e que garantiu que os madeirenses não vão “agachar perante ninguém”.

Marcelo lembrou que “se discutem matérias em que o Presidente da República não deve tomar posição”, porque não tem enquadramento para isso. No entanto, elogiou a postura do governante madeirense.

“Como é bom ouvir o presidente do Governo Regional a dizer, do fundo do coração, o que sente sobre problemas do presente e anseios do futuro”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que sempre esteve ao lado da Autonomia, desde a Assembleia Constituinte de 1975 às sucessivas revisões constitucionais.

“Percebo o que vai na vossa alma, hoje”, assegurou o Chefe de Estado que reconhece a necessidade de “aproximar quem é preciso aproximar” e que os objectivos de “mais desenvolvimento, mais justiça, mais coesão se constroem todos os dias, na base do diálogo”.

Depois da cerimónia, Marcelo almoçou com a população do Porto Santo, junto ao cais. Um almoço em que participam muitas centenas de pessoas.