“Mais do que palavras, contam efectivamente os actos”, afirma Rita Andrade no dia do 24.º aniversário da Camacha

Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, esteve hoje no 24.º aniversário da elevação da freguesia da Camacha a vila.

Na oportunidade, destacou todo o trabalho feito pelo Governo Regional em prol da Camacha, tendo começado por exemplificar o apoio atribuído à Casa do Povo da Camacha, nomeadamente através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. Até porque, no seu entender, “mais do que palavras, contam efectivamente os actos”.

“Um apoio que proporciona a concretização de várias acções como aconteceu o ano passado com a implementação do ‘Projecto Colorir a Camacha’, que incluiu a pintura exterior de um conjunto de 15 edifícios e 6 muros, no valor de aproximadamente 55 mil euros”, afirmou, acrescentando que “contribuiu, assim, para a revitalização do centro da freguesia, tornando-a mais atractiva aos visitantes e, com isso, pretendeu ajudar a actividade económica que se desenvolve na área abrangida”.

A governante afirmou que desde 2015 até hoje “foi com grande sentido de responsabilidade que o Governo Regional tem vindo a apoiar a Casa do Povo da Camacha”. “E reitero que o trabalho que esta e as demais Casas do Povo da Região desempenham junto da população tem um valor inestimável. Que o Governo agradece”, referiu.

Rita Andrade revelou que ao nível do Instituto de Segurança Social da Madeira, apoiaram quatro instituições do concelho de Santa Cruz, apoio esse que aumentou para 1 milhão e 40 mil euros este ano.

No âmbito da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, até 31 de Agosto, Rita Andrade afirmou que as candidaturas aprovadas pelo PRODERAM, referentes à Camacha, apresentam um valor total de 671 mil euros e que se traduzem no apoio concreto ao investimento.

Também através do Programa Madeira 14-20, revelou que o Governo Regional da Madeira até ao dia 31 de Agosto, tinha apoiado 38 projectos para a Camacha, representando um custo elegível de 4,4 milhões de euros, com uma participação pública de 808 mil euros.

“Destes, na sua esmagadora maioria são apoios aos sobrecustos da Ultraperificidade”, explicou.

Rita Andrade adiantou que, neste momento, o Governo Regional está a reabilitar o Centro de Saúde da Camacha cujas obras estão orçadas em cerca de 73 mil euros.

Também já este ano, continuou a governante, foram investidos mais de 29 mil euros na Escola Básica Alfredo Ferreira Júnior. E foi concluída a canalização de um afluente do Ribeiro Serrão, na Ponte de Pau, onde Governo fez obras no valor de 113 mil euros.

“A nível da rede viária, entre obras no terreno e outras programadas temos orçamentados cerca de 18,4 milhões de euros. E são todos estes são factos e evidências que têm que ser ditas num dia como o de hoje”, acrescentou.

Rita Andrade disse também que no Parque Empresarial da Camacha encontram-se em execução 6 pavilhões de pequenas dimensões, destinados à instalação de microempresas.

“Esta empreitada, com um valor de investimento de cerca de 620 mil euros, com conclusão prevista para Agosto de 2019”, realçou.

Além disso, referiu que para o sistema de tratamento e fornecimento de água e remodelação do sistema de regadio, tão importante para a população residente, estão também já orçamentados mais de 1 milhão de euros.

Rita Andrade acrescentou, de igual forma, os investimentos feitos e previstos no domínio da rede eléctrica, tendo dito que “de 2017 a 2019 estão orçamentados mais de 93 mil euros para a remodelação da rede e substituição de iluminação pública”.

No plano do Desporto, afirmou que nas últimas duas épocas desportivas, o Governo Regional da Madeira teve como valores contratualizados com os dois clubes desportivos da Camacha com um apoio de 441 mil euros.

A nível da animação turística, em apoios a associações, grupos e bandas, adiantou também que o Governo Regional da Madeira apoiou, só na Camacha, em cerca de 44mil euros.

“E porque falo de turismo, é bom referir ainda que está prevista a reabilitação da “estalagem do Relógio” numa freguesia que tem uma oferta de pouco mais de 70 camas em pequenas casas turismo no espaço rural e de alojamento local e que tem previstas neste projecto mais cerca de 50 camas”, sustentou.

Em dia de aniversário, atirou que “mais do que palavras, contam efectivamente os actos, o trabalho feito”.

“E aproveito para reiterar que o Governo Regional da Madeira irá continuar a apoiar sempre este concelho, e a vila da Camacha, em particular, ultrapassando a cada momento os desafios, a favor do seu desenvolvimento económico- social sustentável, mantendo a identidade do concelho e da sua população”, frisou, concluindo: “Em conjunto, continuemos todos a enfrentar os desafios e as exigências que o desenvolvimento social, económico e local nos impõe, num clima de diálogo e cooperação, fundamental para atingir o sucesso a que aspiramos”.