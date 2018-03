Madeira pede ‘Compromisso pela Autonomia’ ao CDS nacional

António Lopes da Fonseca apresentou, ao fim da manhã de hoje, a moção de que é primeiro subscritor e que vai ser apresentada no Congresso nacional do CDS, que se realiza no próximo fim-de-semana, em Lamego

A falar para os jornalistas, o presidente do CDS-Madeira deu relevo á importância de ter as entidades nacionais ao lado da Região, na sua busca por um maior grau de autonomia. Algo que já acontece, garante Lopes da Fonseca, com o CDS.

Aquele dirigente diz, para exemplificar essa identificação da direcção nacional com as causas autonómica, que existe na página 19 da Moção apresentada por Assunção Cristas existe uma referência específica à realidade das regiões. Além disso, sempre que são tomadas posições e decisões sobre as autonomias, os órgãos regionais são consultados.

Ao encontro de Lamego vão 60 pessoas da Madeira, entre delegados eleitos e com direito por inerência e convidados, “uma das maiores delegações de sempre”, assegurou António Lopes da Fonseca.

“António Lopes da Fonseca quer que a estrutura nacional do CDS assuma a Autonomia como um valor para a resolução dos problemas concretos das populações da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente ao nível da criação de um sistema fiscal próprio; garantias do cumprimento da continuidade territorial em matérias como os transportes aéreos e marítimos, assegurando a mobilidade territorial das pessoas mas também a redução dos custos com as mercadorias e as comunicações; dentro do mesmo princípio o Estado deve assumir responsabilidades financeiras com os custos da Saúde e Educação na Região; contribuir com respostas concretas no plano social e económico ao movimento de regresso de emigrantes à Região”, sintetiza a assessoria de comunicação do CDS.

