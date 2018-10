Madeira foi a região que mais aumentou a cobertura de redes de serviços de alta velocidade

O número de clientes residenciais que dispunham de redes de serviços de alta velocidade em local fixo cresceu 10,8% no primeiro semestre, em comparação com o período homólogo, para 2,4 milhões, revelou hoje a Anacom.

De acordo com os indicadores disponibilizados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), por região, o Alentejo e o Centro foram as que registaram aumentos mais expressivos com 30,8% e 21,3%, respetivamente.

“No mesmo período existiram cerca de 4,5 milhões de alojamentos cablados com uma rede de alta velocidade, mais 4,8% que no semestre homólogo. A cobertura de redes de alta velocidade era, no mínimo, de 71,8%”, indicou, em comunicado, o regulador.

Por região, a Madeira e o Centro foram as que mais aumentaram a cobertura no semestre em causa, avançando 19,5% e 10%, respetivamente.

No final de junho, o número estimado de alojamentos com fibra ótica subiu 10,5%, face ao semestre homólogo, para 4,2 milhões.

“No mínimo cerca de 66,5% dos alojamentos familiares clássicos e estabelecimentos dispunham de acesso a pelo menos uma rede de fibra, mais 6,3 pontos percentuais do que em igual período do ano anterior”, lê-se no documento.

Os principais aumentos, face ao mesmo período do ano anterior, registaram-se nos Açores (46,8%) e na Madeira (34,6%).

Segundo a Anacom, estas regiões, juntamente com a área metropolitana de Lisboa, apresentavam uma cobertura de redes de fibra superior a 70%.

Por sua vez, o número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade “suportados em redes de TV por cabo aumentou 0,4%, totalizando 3,5 milhões, o que se traduz numa cobertura de 55,8%”.