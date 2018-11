Madeira e Porto Santo com uma “história que se projectou no mundo”, diz Marcelo

Os descobrimentos da Madeira e do Porto Santo “fazem parte da história de Portugal e é, de certa forma, uma história que se projectou no Mundo”. Foram estas as primeiras palavras de Marcelo Rebelo de Sousa no Porto Santo, onde preside às cerimónias dos 600 Anos dos descobrimentos.

O presidente da República sente-se grato por tudo o que foi feito nesta terra, pela “luta com a natureza e a luta com outras comunidades ao longo dos séculos”. Uma situação que “não tem medida e é um factor de prestigio e de orgulho nacional”, que merece a presença do Presidente da República.

Marcelo falava de um povo que continua a queixar-se da dulpa insularidade, razão pela qual “é importante que o Presidente da República tenha de estar próximo para ouvir o que as pessoas têm a dizer”.