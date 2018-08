Má visibilidade em Santa Cruz obriga avião da Transavia a divergir

O voo TVF78FG que saiu hoje do Porto às 14h23 e tinha como destino a Madeira foi obrigado a divergir para o Porto Santo, devido à má visibilidade que se verificava em Santa Cruz, segundo apurou o DIÁRIO junto de fonte aeroportuária.

O aparelho, um Boing 737-8, deveria ter aterrado no Aeroporto Cristiano Ronaldo às 16h20, mas acabou por rumar para o aeroporto da ‘ilha dourada’, onde aterrou às 16h50.

Por esse motivo a viagem de regresso ao Porto, marcada para as 17h05, será afectada.

O avião da Transavia tem capacidade para transportar 189 passageiros.