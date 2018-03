Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza torneio solidário de futsal

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o Estabelecimento Prisional do Funchal, promove mais uma vez o torneio solidário de futsal ‘Fut Pela Vida 2018’, que decorrerá no Pavilhão Gimnodesportivo do Estabelecimento Prisional do Funchal, de 21 a 26 de Maio de 2018, das 18h30 às 22 horas.

Esta iniciativa está destinada a toda a comunidade madeirense interessada nesta prática desportiva, tendo como objectivos o fair-play, a amizade, o convívio, a multidisciplinaridade, a promoção da saúdem através da prática desportiva, e a interacção entre os intervenientes.

O torneiro será apresentado amanhã, dia 13 de Março, pelas 15 horas, no Estabelecimento Prisional do Funchal, pelas 15 horas. Ainda no âmbito deste concurso será realizada uma acção de sensibilização sobre o Código Europeu Contra o Cancro por Luciana Ornelas e Isabel Abreu.