Lesados do BANIF à espera de Marcelo para protestarem

Os lesados BANIF (Associados na ALBOA) vão aproveitar a vinda do Presidente da República, esta sexta-feira, dia 2 de Novembro, à Madeira para promoverem uma manifestação de protesto. A iniciativa surge na sequência da anulação, há duas semanas, de uma outra manifestação, precisamente por Marcelo Rebelo de Sousa ter cancelado a então sua visita ao Funchal, devido ao mau tempo atmosférico., onde devia tomar parte de uma Conferência Europeia das Regiões Periféricas.

Desta vez o Presidente da República vai estar no Palácio de S. Lourenço, na sede do Representante da República, para receber os diversos partidos políticos. A manifestação ocorrerá, assim, entre as 13h30 e as 15 horas em frente ao Palácio de S. Lourenço, lembrando ao Presidente da República que há já três anos aguardam uma solução para a sua situação, de contornos dramáticos para muitos dos lesados.

Com efeito, no caso do BANIF, grande parte dos lesados são pessoas de escassos recursos e elevada iliteracia financeira que foram convencidos, numa altura em que o banco já estava intervencionado pelo Estado, a mudarem as suas poupanças (muitas vezes de uma vida) em obrigações, tendo ficado sem nada aquando da resolução e venda ao Santander-Totta.