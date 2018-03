JPP defende nova imagem na zona da lota do Funchal com nova rampa para o ferry

O Juntos pelo Povo (JPP) defendeu hoje um projecto de revitalização da zona, especificamente junto à lota do Funchal, incluindo a criação de uma nova rampa de embarque/desembarque para os ferries.

“Há apenas uma rampa Ro-Ro no porto do Funchal, que está a ser utilizada pelo Lobo Marinho. Como está a decorrer já uma segunda versão do caderno de encargos para a linha marítima entre a Madeira e o continente era importante que o Governo Regional repensasse seriamente na criação de uma nova alternativa, nomeadamente com uma rampa para carga rodada, mas também para embarque e desembarque de passageiros”, defendeu o deputado do JPP, Carlos Costa, esta manhã, à entrada do porto do Funchal.

O porta-voz da iniciativa lembrou que o porto do Caniçal também pode ser alternativa, mas dá preferência ao Funchal para a construção da nova rampa, atendendo também ao projecto que o Governo Regional tem para redimensionar aquele local, incluindo a requalificação da lota do Funchal.

“Somos de opinião que a estratégia devia passar por transferir a lota do Funchal para o Caniçal e aí sim, reabilitar e melhorar aquele espaço na zona este da ilha. Para o porto do Funchal, o Governo Regional devia abrir um concurso, um plano de ideias para redimensionar toda esta zona, tornando-a mais atractiva e aprazível para os turistas que nos visitam”, afirmou.

Carlos Costa referiu que “é fundamental alterar esta imagem de degradação, muitas vezes com maus odores”. Para isso, entende que “é necessário revitalizar o espaço com equipamentos públicos, incluindo a criação da segunda rampa de desembarque para os ferries, que é essencial para atrair mais armadores”.