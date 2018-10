Investimento público na Madeira ascende a 1,2 mil milhões de euros em seis anos

A contratação pública das entidades regionais, dos últimos seis anos, já acende a um total de 1,2 milhões de euros, o que significa uma média anual de 197 milhões de euros.

No entanto, a realidade aponta para um volume anual, que varia muito ao longo do período em análise, 2013 - Setembro de 2018.

Apesar de o ano ainda não ter terminado, 2018 é já o que maior valor regista, contabilizando 252 milhões de euros até ao final de Setembro.

Em 2017, foram publicados contratos no valor de 221 milhões de euros, o que faz daquele o segundo ano de maior expressividade do valor contratual, por oposição ao ano anterior, 2016, que foi o mais fraco, com apenas 161 milhões de euros.

Se a análise for mensal, o mês com maior volume contratual publicado foi Julho deste ano, tendo sido alcançados 76,7 milhões de euros. No extremo oposto, encontram-se Julho de 2015 e Fevereiro de 2016 com apenas 5,2 milhões de euros cada.

Na constituição dos números apresentados, os departamentos do Governo (incluindo as empresas de capitais públicos) são os principais responsáveis, mas as autarquias, por vezes, também têm uma representatividade de relevo. Foi o que aconteceu em Setembro deste ano, com o Município do Funchal a ser responsável por 38% de toda a contratação.