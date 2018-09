Iniciativa da VENECOM com fraca adesão

A RCC Portugal, agência privada de trabalho temporário, está hoje na Madeira a realizar uma sessão de esclarecimento. Uma iniciativa da VENECOM, realizada no Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

Estão 13 pessoas a assistir à sessão, que começou com meia hora de atraso, porque não compareceu ninguém às 14 horas no Auditório do IEM.