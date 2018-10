Inauguração da primeira Escola Russa na Região

Realizou-se, há pouco, a inauguração da primeira Escola Russa, na Madeira. Evento que contou com a participação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o Embaixador russo em Portugal, Mikhail Kamynin no corte da fita inaugural.

Miguel Albuquerque salientou que a intuição tem um papel importante nas relações entre a Madeira e a Rússia. “As ligações entre a Madeira e a Rússia são muito antigas”, acrescentou.

Mikhail Kamynin referiu que a Escola Russa é importante para a comunidade russa na Região, mas acrescenta, que será uma mais-valia para o enriquecimento cultural da população madeirense, pois permiti ter uma maior proximidade e ligação com a cultura russa.