Na cerimónia dos 600 anos do Porto Santo, Idalino Vasconcelos lembrou as dificuldades que os porto-santenses tiveram de enfrentar em tempos, mas falou também no espírito resiliente e “engenhoso que aplicaram na construção, na agricultura e na pesca”.

“Ainda tivemos tempo para criar canções, romagens, comidas e tradições locais”, disse.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo referiu ainda que foi essa luta que permitiu chegar até aqui e celebrar o dia de hoje.