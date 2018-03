Haverá uma recolha de alimentos neste sábado, saiba na agenda como e onde pode colaborar

Recolha de Bens Alimentares

Neste fim-de-semana, decorrerá uma recolha de Bens Alimentares que reverte a favor do Centro de Apoio Ao Sem Abrigo - C.A.S.A. Esta é uma Campanha a nível nacional que o Centro de Apoio Ao Sem abrigo lança, de modo a recolher bens alimentares para ajudar famílias carenciadas. Neste momento, o CASA - dá apoio a 430 famílias carenciadas no Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol, Calheta e Machico.

Recolha nos hipermercados Pingo Doce:

1. Anadia;

2. Centro Comercial LA VIE;

3. Centro Comercial Forum Madeira;

4. Lido;

5. Santo António;

6. Cancela;

7. Machico;

Sindicato dos Professores organiza Jantar de Gala

No âmbito das comemorações do seu 40.º aniversário, o Sindicato dos Professores da Madeira realizará, pelas 20 horas deste sábado, um jantar de Gala no Casino Park Hotel, com animação musical a cargo do DJ Leche, até às 2 horas da madrugada.

Segunda edição do Madeira Sup Challenge

O Clube Naval do Funchal, em coorganização com a Federação Portuguesa de Surf e com o apoio da Associação Regional de Surf da RAM, levará a efeito nos dias 10 e 11 de Março a segunda edição do Madeira Sup Challenge, prova internacional de Stand Up Paddle Board. O evento, que teve a primeira edição em 2017, vem na sequência da actividade do clube, no âmbito da organização de eventos náuticos que promovem o Turismo Activo e o mar da Madeira, à semelhança do Madeira Ocean Race, em canoagem de mar e o Madeira Island International Swim Marathon em águas abertas que acontecem anualmente desde 2014 no mês de Outubro.

Campeonato Regional de Juniores de Esgrima

Neste sábado, 10 de Março, realizar-se-á no Pavilhão da Escola Básica Dr. Horácio Bento Gouveia, o Campeonato Regional de Juniores de Esgrima. A prova individual terá início às 9h45 e a prova de equipas está estimada para as 12h45.

Apresentação do Troféu Yaris Madeira 2018

A apresentação oficial da competição está agendada para este sábado, pelas 21 horas, no Casino da Madeira. Neste evento serão apresentados os moldes desta competição, as equipas, as suas viaturas, parceiros e demais intervenientes. Após a apresentação oficial, haverá uma festa que tem como principal objectivo juntar todos os participantes desta competição, colaboradores, patrocinadores, parceiros, Comunicação Social, amigos, organizações dos ralis, autarquias da região e entidades regionais oficiais numa festa que decorrerá pela noite a dentro na discoteca Copacabana e Garden com animação do DJ Carl Ruas do Porto Santo, DJ Luís Gonçalves e DJ Phill.Me.

Leda Pestana apresenta sessão de contos em São Vicente

A conhecida contadora de histórias Leda Pestana apresenta uma sessão de contos na Casa da Piedade – uma casa típica madeirense dedicada ao turismo rural, localizada em São Vicente. A ideia surgiu na vontade de juntar à lareira o público mais velho e promover uma sessão de contos repleta de histórias do antigamente até aos dias de hoje. O acesso ao evento é limitado ao número de participantes. Os ingressos encontram-se à venda através da Casa da Piedade e incluem estadia e pequeno almoço (10 para 11 de Março) e ainda jantar na noite do evento por 75 euros, preço para duas pessoas.

Junta de Freguesia do Monte assinala Dia da Mulher

A Junta de Freguesia do Monte, de forma assinalar o Dia Internacional da Mulher, irá promover um almoço convivo neste sábado, pelas 13 horas. Este almoço será destinado às mulheres residentes na freguesia e realizar-se-á no polidesportivo do Monte. É necessário proceder à inscrição prévia, na Junta de Freguesia e pagamento no valor de três euros, estando limitado ao número vagas existentes.

Mestrandos da UMa apresentam propostas para operacionalizar Didática da Educação Física

A Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira (FCS-UMa), com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, está a organizar a acção Científico-Pedagógica Colectiva, este ano dedicada à ‘Didática da Educação Física: Propostas de Operacionalização’. A acção irá decorrer nos dias 10 e 17 de Março, entre as 09h e as 18h30, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, e tem como objectivo fornecer uma abordagem prática, facilmente aplicável através de situações de aprendizagem que procuram acompanhar as tendências evolutivas culturais de uma sociedade em constante mudança. Está inserida no âmbito do Estágio Pedagógico do 2.º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UMa e será realizada pelos alunos estagiários, com a supervisão dos orientadores científicos e cooperantes e com a colaboração de prelectores convidados.

Aula livre de Body Attack no Forum Madeira

Neste sábado, dia 10 de Março, o Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, no âmbito da celebração do 25.º aniversário da modalidade, vai proporcionar uma aula ao ar livre de Body Attack, com os instrutores: Alice Valente do ginásio Madeira Magic; João Gonçalves do ginásio Galo Active; Luís Rodrigues e Pedro Diogo do ginásio MADDFitness; e a Natacha Quintal do ginásio VIDA Health Club, pelas 11 horas, na Praça Central do Forum Madeira. Durante 55 minutos, pode participar numa aula que celebra a 100.ª sequência de movimentos desta modalidade. O Body Attack, é um treino cardiorrespiratório, que aumenta a força e a resistência, através da combinação de movimentos aeróbicos atléticos com exercícios de força e estabilidade. Ao som de músicas rítmicas e motivacionais, esta aula é para todo o tipo de atleta: desde ao de fim-de-semana, ao desportista que pratica com regularidade.

Concerto de Música de Câmara na Assembleia Legislativa

O concerto do MadBrass7 com percurssão terá início às 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. Trompas, trompetes, trombones e tuba, com a precisão dos percussionistas, interpretando O´Toolen, Heisinger, Holborne, Warren e Franck Gulino.

Programa de actividades da Ordem dos Engenheiros Técnicos na Madeira

Aeroporto do Porto Santo

10h00 - Visita técnica no âmbito do Fórum ‘A Importância do Aeroporto do Porto Santo nas Ligações Aéreas à Ilha da Madeira’, que irá decorrer no dia 20 de Março;

Câmara Municipal do Porto Santo

11h00 - Cerimónia da Tomada de Posse dos Delegados Concelhios da OET - S. R. Madeira;

11h30 - Sessão de debate com as entidades do Porto Santo alusiva ao tema ‘A Importância do Aeroporto do Porto Santo nas Ligações Aéreas à Ilha da Madeira”’;

13h00 – Almoço de cortesia no Restaurante “Ponta da Calheta”.

Apresentação do projecto de beneficiação do Caminho da Entrosa e da Estrada de Bom Jesus

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 12h30, na apresentação do projecto de beneficiação e recuperação dos Caminho da Entrosa e da Estrada de Bom Jesus, no concelho de São Vicente. As duas beneficiações vão permitir criar um percurso com cerca de 4.350 metros, de extraordinário interesse histórico, com paisagens deslumbrantes sobre a costa norte da Ilha, e fortemente atractivo sob o ponto de vista turístico. O encontro com a comunicação social está marcado, às 12h30, no Miradouro do Bom Jesus, em Ponta Delgada.

Abertura da exposição ‘Velocidade de Escape’

A vice-presidente Fernanda Cardoso, em representação do presidente da Assembleia Legislativa, estará presente na inauguração da exposição ‘Velocidade de Escape’, de Duarte Encarnação, comissariada por Adonay Bermúdez, que terá lugar pelas 18 horas, na Galeria do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Casa das Mudas), na Calheta.

PCP em iniciativa sobre o litoral e a orla costeira da Madeira

O PCP/Madeira promove, às 11 horas, no Centro de Trabalho, na rua João de Deus, n.º 12, no Funchal, uma conferência de imprensa, na qual intervirá o coordenador regional, Edgar Silva, para a apresentação da iniciativa política sobre o litoral e a orla costeira na Região Autónoma da Madeira.