Luís Miguel Silva, presidente da Ericsson Portugal, está a intervir na segunda edição da ‘Conferência Inovação e Futuro’, dedicada à temática da ‘Revolução Digital’.

Começando por destacar o “crescimento estrondoso” de telemóveis, diz que existem actualmente 7,9 biliões de subscritores de telemóveis e só no primeiro trimestre de 2018 foram adquiridos 98 milhões de telemóveis”. Actualmente “há mais telemóveis do que população no mundo”, revela.

“Não há outra indústria tão rápida quanto esta”, adianta o responsável, acrescentando que as perspectivas apontam que 35% preferem inteligência artificial no trabalho. 1 em cada 4 preferem mesmo carros autónomos, sustenta.

Na realidade virtual, a tendência nos próximos 5 anos, diz Luís Miguel Silva, será quase impossível distinguir o que será real do que é virtual.

A 2.ª edição da ‘Conferência Inovação e Futuro’, uma organização do DIÁRIO, NOS Madeira e Casino da Madeira, decorre no Centro de Congressos.