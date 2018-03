Grupo Sousa adquire maior navio porta-contentores de sempre

A Empresa de Navegação Madeirense (ENM) do Grupo Sousa, a mais antiga de Portugal a operar continuamente desde 1907, adquiriu e registou, hoje, no Registo Internacional de Navios da Madeira, o navio ‘Raquel S’ (ex Windhoek).

De acordo com o comunicado do grupo, o ‘Raquel S’ é um navio porta-contentores construído no Japão em 2009, que pode transportar até 1.577 contentores de 20 pés. Tem 172 metros de comprimento, 27,6m de boca, 9,51 m de calado, 17.280 tons de tonelagem bruta (GT) e desloca 21.443 tons (DWT).

O ‘Raquel S’ passa, assim, a ser o maior e mais moderno navio porta-contentores detido por armadores nacionais e será operado pela PCI - Portusline Containers International, do Grupo Sousa, na linha marítima entre Portugal, Marrocos, Canárias, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

O navio (comandado por Rui Quental e com uma tripulação de 20 elementos) iniciará, em breve, a sua primeira viagem com Bandeira Portuguesa, rumo a Tanger.

O ‘Raquel S’ vem reforçar a frota de navios próprios do Grupo Sousa, composta pelos porta-contentores ‘Laura S’ e ‘Funchalense 5’, e pelo ferry ‘Lobo Marinho’. Para além destes 4 navios próprios, o Grupo Sousa opera ainda mais 4 navios afretados, totalizando, assim, 8 navios sob a sua gestão.