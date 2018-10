Grupo Alberto Oculista inaugura mais uma loja em Lisboa

O Grupo Alberto Oculista prepara-se para inaugurar mais uma loja numa das zonas nobres da cidade de Lisboa, desta feita o Parque das Nações (Edifício Central Office, 45 E/F Av. D. João II).

Esta nova loja, a inaugurar no dia 30 de Outubro, próxima terça-feira, “representa o contínuo crescimento e expansão do Grupo no sector da óptica em Portugal”, diz a empresa.

Para celebrar a inauguração desta nova loja, o Grupo Alberto Oculista irá proporcionar a todos um evento, na própria loja, das 17 às 21 horas, com um cocktail, ofertas especiais, descontos e muitas surpresas para quem visitar. A animação ficará a cargo do artista Matay, conhecida voz do êxito ‘Dizer Que Não’.

A marcar presença no evento estarão vários bloggers, influenciadores e comunicação social, bem como entidades oficiais da cidade, adianta a empresa.

Recorde-se que o Grupo Alberto Oculista teve a sua génese na Região Autónoma da Madeira, em 1984 e conta, neste momento, com 54 lojas distribuídas em todo o território nacional e em Espanha (Madrid).