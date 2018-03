GR diz que cadeira de dentista ainda não foi legalmente cedida ao Centro de Saúde do Porto Moniz

Na sequência do voto de protesto aprovado pela Assembleia Municipal do Porto Moniz a propósito da cadeira de dentista adquirida pela respectiva autarquia e que ainda não está a ser utilizadao, o Governo Regional da Madeira, através da secretaria regional da Saúde veio esclarecer que “a cadeira de dentista adquirida pela Câmara Municipal do Porto Moniz para utilização pelo Centro de Saúde do Porto Moniz, unidade de saúde do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E (SESARAM) ainda não foi legalmente cedida a esta entidade, por recusa da autarquia em concordar com os termos de cedência ou doação”.

A SRS acrescenta que “esta intransigência por parte da autarquia tem impedido que o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E coloque em funcionamento a cadeira, tendo decorrido inclusive uma reunião no passado dia 28 de Dezembro de 2017 entre o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos e o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, para ultrapassar a situação”.

No esclarecimento é referedio que desde a entrada em funcionamento em Setembro de 2017 de uma consulta de medicina dentária no centro de saúde de São Vicente, os utentes com necessidades mais urgentes têm sido encaminhados para aquela unidade de saúde.

“Pelos motivos expostos, o Governo Regional da Madeira repudia o teor do voto de protesto aprovado pela Assembleia Municipal do Porto Moniz e denuncia a falta de seriedade desta manifestação de político – partidária, que em nada engrandece a cooperação que deve existir entre entidades na defesa do superior interesse da população”, refere ainda a nota enviada à Comunicação Social.