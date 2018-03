GR avança ainda este ano com a obra de protecção à estrada do Jardim do Mar

O Governo vai lançar, até finais deste ano, a obra de regularização e consolidação de dois taludes no Jardim do Mar, a alternativa segura de acesso àquela localidade, nas duas zonas onde vêm acontecendo derrocadas (antes da ponte e depois do túnel antigo). No primeiro caso, a solução encontrada passa pela construção de um falso túnel, no segundo caso o projecto optará pela construção de um falso túnel ou pela construção de um túnel, revelou hoje a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas. Nos próximos dias será lançada a adjudicação da elaboração do projeto e depois avançar-se-á para a obra, que arranca até final deste ano e tem um custo (conforme a opção tomada, ou se túnel ou falso túnel) de 15 a 20 milhões de euros. A opção a ser tomar será aquela que garantir maior segurança.

Recorde-se que o DIÁRIO, na sua edição de hoje, revelou que a NRV - Consultores de Engenharia S.A. foi a empresa que ganhou o projecto, concluída que está a audiência prévia para o concurso internacional para a elaboração do projecto para a empreitada de consolidação dos taludes e de alternativa segura ao acesso ao Jardim do Mar. Como não houve reclamações, o processo segue agora os normais trâmites processuais.

Recorde-se que o Governo Regional tem previstas mais 14 intervenções em várias zonas, como é o caso da marginal da Calheta ou das Cruzinhas (no Faial).

As verbas em causa são garantidas pelo PO-SEUR, na ordem dos 85% da verba elegível.

Sublinhe-se o forte investimento que o Governo Regional vem fazendo na segurança dos taludes, muito devido às negociações entre a Região e a União Europeia, com a colaboração da República, que foram concluídas e que permitiram que a Região possa agora obter financiamento comunitário para executar estas obras de consolidação de taludes, o que antes não acontecia, já que Bruxelas não financiava estas obras de segurança.