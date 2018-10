Governo Regional devolve críticas ao ministro das Infraestruturas

A Vice-presidência do Governo Regional já reagiu às declarações do ministro do Planeamento e Infraestruturas, na Assembleia da República, no fim do debate sobre o Orçamento do Estado para 2019. O governante referiu que a Madeira recusou a regionalização do modelo de mobilidade, na resposta ao deputado Paulo Neves, do PSD-M. “E vêm falar do subsídio social da mobilidade? Quem aprovou o actual modelo foi o PSD da Madeira com o anterior Governo da República e quem teve oportunidade de mudar esse modelo foi outra vez Miguel Albuquerque”, garantiu Pedro Marques.

Na resposta ao ministro das Infraestruturas, Pedro Calado emitiu um comunicado com sete pontos.

1. Ao contrário do que o senhor ministro tenta fazer crer, o princípio da continuidade territorial, consagrado constitucionalmente, será sempre uma responsabilidade do Estado, ou seja, do Governo da República.

2. É totalmente falso que haja qualquer acordo entre os Governos da República e da Região nesta matéria. O que houve foi uma tentativa do Primeiro-ministro de fazer depender a aprovação do modelo do subsídio de mobilidade da aceitação das taxas de juro do empréstimo da Região, coisas completamente distintas, conforme o denunciamos na altura.

3. Já o dissemos e voltamos a reafirmar, o Governo Regional não aceitará nunca um limite, seja qual for o valor, para assegurar a continuidade territorial.

4. A única coisa que o Governo Regional pretende é que seja concretizada a proposta de modelo aprovada, por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira e por maioria na Assembleia da República – curiosamente apenas com os votos contra do PS, inclusive dos deputados socialistas da Madeira.

5. Pretendemos para a Região Autónoma da Madeira um modelo sem qualquer limitação de horários, número de viagens, ou a existência de qualquer plafond financeiro.

6. Tal como temos vindo a afirmar, o que sempre defendemos perante os madeirenses foi a alteração do sistema em vigor para um modelo menos burocrático, sem necessidade de qualquer adiantamento financeiro pelas famílias na compra das passagens aéreas e evitando, simultaneamente, que as companhias aéreas fiquem dependentes do Estado, isto é, do Governo da República.

7. O Governo da República tem sempre colocado a tónica na redução da despesa e não no aperfeiçoamento do modelo. Recusando-se a revê-lo desde 2016 e mostrando, com isso também, a pouca vontade de corresponder às legítimas expetativas dos madeirenses e porto-santenses.