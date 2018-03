Governação de António Costa é do “faz de conta” e tem cúmplices na Madeira, diz Sara Madruga da Costa

A deputada do PSD-Madeira na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, disse hoje que a governação do “faz de conta” de António Costa tem cúmplices na Madeira. As declarações foram feitas esta manhã, à margem de um colóquio com os alunos do Colégio dos Salesianos com o tema ‘Desafios da Assembleia da República – Importância Cívica dos Jovens’.

“António Costa e o governo das esquerdas unidas continuam a fazer de conta que vão resolver o novo Hospital, o subsídio de mobilidade e os juros da dívida, quando já todos percebemos que há uma estratégia partidária e uma intenção inequívoca de não os resolver”.

Mas esta encenação também tem cúmplices na Madeira, notou Sara Madruga da Costa, dizendo que os deputados do PS-M na Assembleia da República são também figurantes deste governo da república “faz de conta”.

“Em vez de reunirem com António Costa e exigirem do governo que suportam a resolução dos problemas do madeirense, preferem continuar a tentar atirar areia para os olhos dos madeirenses e dos porto-santenses”, alimentando a “farsa” de que estes problemas serão resolvidos em 2018, quando não dá sinais de os querer resolver até 2019.

Sara Madruga da Costa esteve esta manhã no Colégio dos Salesianos no Funchal, para falar dos desafios da Assembleia da República e da importância da participação cívica dos jovens.

Explicando aos alunos o funcionamento da Assembleia da República, as funções e o papel de um deputado, a deputada referiu a importância da escola na cativação dos jovens para a participação cívica. “É fundamental incutir desde cedo nos jovens a consciência de que a resolução dos problemas que afectam a nossa rua, a nossa freguesia, a nossa Região e o nosso país passam por nós e por eles”.

Por isso entende ser prioritário aproximar a política dos cidadãos e promover a participação cívica dos jovens. “Servir a causa pública é defender o bem comum, é trabalhar para resolver os problemas que afetam as pessoas e para melhorar as suas vidas”, concluiu.