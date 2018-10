Funchal imita Governo nos contratos públicos

Bom dia caro leitor. Na manchete do DIÁRIO desta segunda-feira saiba que o Funchal está a imitar o Governo Regional nos contratos públicos, tudo porque no passado mês de Setembro a autarquia publicou contratos no valor de 9,4 milhões, 38% do total da Região, sendo que a maioria foi celebrada com empresas de construção.

Já como grande mancha fotográfica estão as ‘quentes e boas’, que é como quem diz as castanhas. A falta de chuva e a vespa-do-castanheiro atrasaram o crescimento do fruto seco associado ao Outono, na Região, embora a Secretaria da Agricultura admita que haverá aumento da produção. Por enquanto, os vendedores recorrem ao que vem de fora.

Em termos desportivos houve sortes distintas na Taça de Portugal para as formações insulares. O Marítimo apanhou um valente susto e o União ganhou confortavelmente, ao passo que o Nacional foi eliminado num ‘jogo de loucos’ pelo Lusitano de Vildemoinhos.

Outra das chamadas à primeira capa esclarece que o Governo Regional apenas estabeleceu acordo com oito agências de viagens para as deslocações dos estudantes no continente. O prazo para as agências de viagens manifestarem interesse no plano criado pelo executivo madeirense termina hoje.

Por fim, mas não menos importante, saiba que a Câmara do Comercio e Indústria da Madeira (ACIF) quer a presença de Marcelo Rebelo de Sousa numa conferência anual que pretendem organizar.

