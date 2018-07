Forum Madeira inaugura loja Lefties no dia 2 de Agosto

No próximo dia 2 de Agosto, o Forum Madeira reúne o poder local, responsáveis e parceiros, para a apresentação de um novo espaço no centro e a abertura da primeira loja da região da marca Lefties, uma insígnia do grupo Inditex.

O evento pretende fazer a apresentação pública das mais recentes obras de intervenção no edifício, para melhoramento do centro e para receber a primeira loja na região daquela que é uma das marcas mais reconhecidas do grupo espanhol Inditex. Este será também o momento para conhecer o resultado dos trabalhos de melhoramento do Forum Madeira nos últimos tempos, recordar a missão e objectivos do centro comercial na região e escutar alguns dos projectos para os próximos tempos.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, Bruno Martins, Vereador da Câmara Municipal do Funchal e Duarte Caldeira, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho são algumas das presenças confirmadas.