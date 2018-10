Faial é o “palco” escolhido pelos amantes do automobilismo

Nova edição do ‘Rali do Faial’

O concelho de Santana acolhe, uma vez mais, o Zoom iGest Rali do Faial, prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, na sétima prova do Campeonato da Madeira de Ralis CORAL e que conta com 31 pilotos inscritos.

O programa arranca pelas 21h51, com a disputa da super especial do Kartódromo do Faial. O segundo, e último, dia de competição, sábado, reserva nova disputa desta classificativa e ainda ronda tripla por dois troços cronometrados, no Faial e no troço da Ilha, São Jorge.

Apresentação do programa ‘Eco-Escolas’

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, preside à sessão de abertura do ‘XII Encontro Regional Eco-Escolas da RAM’, que acontece, pelas 9h30, no espaço multiusos do Porto Moniz.

O Programa Eco-Escolas é um programa internacional, desenvolvido pela ‘Foundation for Environmental Education’, vocacionado para a educação ambiental, sustentabilidade e cidadania.

Encerramento da ‘Semana Municipal da Igualdade’

A Câmara Municipal do Funchal encerra a ‘4.ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género’, com uma conferência, no salão nobre da autarquia, da socióloga Isabel Ventura, denominada ‘Medusa no Palácio da Justiça: uma história de violência sexual em Portugal’. A conferência está agendada para as 15 horas e é aberta a toda a população.

Congresso ‘O Desporto e o Mar’

Esta sexta feira, o Clube Naval do Funchal (CNF) em parceria com a Universidade da Madeira, leva a efeito mais uma edição do congresso ‘O Desporto e o Mar’, evento que decorre no Colégio dos Jesuítas, entre as 9 horas e as 13 horas.

A temática em discussão irá incidir sobre a qualidade do mar e todas as actividades realizadas em torno deste tema.

A entrada é livre mediante a inscrição prévia no site do CNF.

Debate ‘Que Europa queremos para o futuro?’

Cláudia Monteiro de Aguiar é uma das oradoras convidadas do Encontro-Diálogo com os cidadãos, com o tema: ‘Que Europa queremos para o futuro?’, que acontece no Museu da Electricidade - Casa da Luz, pelas 15 horas, num debate organizado pela Comissão Europeia e pelo Centro de Informação Europe Direct da Madeira em parceria com o Governo Português.

A Eurodeputada madeirense junta-se à secretária de estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, à secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e Sofia Colares Alves, chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal.

Diana Duarte sobe ao palco da FNAC

Pelas 19 horas, na FNAC Madeira, Diana Duarte apresenta o seu primeiro álbum de originais, intitulado ‘Amura’.

A entrada é livre.

Concerto de Toy em Machico

O ‘BAÍA Machico Beach Club’ recebe o cantor popular Toy. O artista interpreta uma das músicas mais ouvidas do momento, intitulada: ‘Coração não tem idade (vou beijar)’.

O concerto esta agendado para as 21 horas, com entrada livre.

Novo concerto do ‘9.º Festival De Órgão Da Madeira’

A igreja de Nossa Senhora da Luz, na Ponta de Sol, é o palco escolhido para mais um concerto do ‘9.º Festival de Órgão da Madeira’. Catalina Vicens estará no órgão e no órgão portativo, num concerto que tem como tema: ‘Os Primórdios da Música para Órgão’. Ocorre pelas 18 horas,

Nacional recebe o Portimonense em jogo a contar para a liga

A 8.ª jornada da liga portuguesa arranca na Madeira, com o Nacional a receber, no Estádio da Choupana, o Portimonense.

A equipa alvinegra encontra-se na zona de despromoção, com 5 pontos, enquanto que a equipa algarvia parte para este jogo na 13.ª posição, com 7 pontos.

O treinador do Nacional, Costinha referiu, na conferência de antevisão do jogo, que “será um jogo difícil para as duas equipas”. Acrescentou que a sua equipa tem de “fazer da choupana uma fortaleza, como aconteceu no ano passado”, evidenciando assim a importância de pontuar em casa.

Jogo marcado para esta sexta-feira, as 19 horas e com transmissão na TSF Madeira.

UMa dá início à 3ª edição do Ciclo de Conferências Mestrado em Ecoturismo

A Universidade da Madeira (UMa) dá início, à 3ª edição do Ciclo de Conferências Mestrado em Ecoturismo.

O Ecoturismo pode ser definido como viagens responsáveis para áreas naturais onde é conservado o meio ambiente, que sustentam o bem-estar da população local e envolvem interpretação e educação

O ciclo de conferências irá incidir sobre ‘Actividades Turísticas baseadas na Biodiversidade’, ocorre na sala do senado, no piso -2 do Campus da Penteada, das 16h30 às 19 horas. A participação é aberta a todos os interessados na temática.

Evento de promoção à literatura infantil

O Museu de Imprensa da Madeira acolhe, entre as 10 horas e as 12h30, a ‘Festa Literária Infantil do Grémio’. Evento promovido pela Associação Cultural Grémio Literário da Madeira que visa a promoção da literatura infantil bem como a sensibilização das crianças e os seus pais e encarregados de educação para a importância da leitura, das artes e da música no desenvolvimento infantil.

Conferência ‘Seguir Sonhos, Construir Percursos’

A Escola Profissional Atlântico promove entre as 12 horas e as 13h30, uma conferência em modo de “conversa solta”, intitulada ‘Seguir Sonhos, Construir Percursos’.

“Falar-se-á sobre os sonhos que ficaram na prateleira, aqueles que a vida obrigou a adaptar, os que ficaram adiados, os que se realizaram ou vão realizando”, segundo o comunicado enviado por Susana Caldeira, directora pedagógica da escola.