Estudantes podem começar a reservar viagens a 65 euros a 1 de Novembro

Intitula-se ‘Estudante Insular’ e tem por objectivo garantir quatro viagens de ida e quatro de volta aos estudantes madeirenses no Continente português por 65 euros, pagando a Região o remanescente, será feito por 16 agências de viagens que, hoje, assinaram um acordo com o Governo Regional visando desonerar as respectivas famílias e ‘saltar’ sobre a burocracia da devolução pelos CTT.

A cerimónia decorreu esta manhã no salão nobre do Governo à Avenida Zarco e com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o vice-presidente Pedro Calado, que tem a tutela desta operação/medida alternativa.

Nas intervenções, tanto um como o outro garantiram que esta é uma solução alternativa que, se correr bem, será extensível a toda a população madeirense e portosantense.

As agências de viagens aderentes receberam, após a assinatura, uma espécie de vale que deverá ser o dinheiro que ajudará a custear as viagens que poderão ser marcadas a partir de 1 de Novembro através de uma plataforma electrónica criada para o efeito.

O Governo compromete-se ainda a promover nas suas plataformas digitais, na televisão pública e em meios de comunicação na internet os procedimentos e as agências com as quais, não de forma obrigatória (quem quiser poderá continuar a custear as suas viagens no modelo actual do subsídio de mobilidade), poderão reservar as suas viagens de Natal, Páscoa, Verão e por alturas da entrada ou regresso às aulas após as férias grandes.

Esta é a lista das agências de viagens que aderiram à medida: Ilhanorte, Blandy, Good Luck Tours, Intertours, Ferraz, Newtravel, Mercado das Viagens, Euromar, Ponto de Encontro, RAM Travel (em parceria com a Bravatours), RMK Tours, Venda das Viagens, Windsor, TopAtlântico Madeira, Travel4U e Interpass.