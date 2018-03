Estado do mar na Madeira vai agravar e as ondas podem chegar aos 7 metros

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertam hoje, em comunicado, para o agravamento do estado do mar no arquipélago da Madeira, já a partir do final do dia de amanhã (8 de Março), prolongando-se durante todo o fim-de-semana.

De acordo com a nota emitida, a agitação marítima irá continuar adversa até segunda-feira, dia 12 de Março.

As actuais previsões do IPMA apontam para a ocorrência de ventos fortes e uma agitação marítima dos quadrantes de sudoeste/oeste, com uma altura significativa das ondas cifradas entre os 4 e 5 metros, que poderá atingir os 7 este fim-de-semana.

Nesse sentido, a AMN recomenda à população em geral para que não opte por escolher fazer passeios pedonais junto ao litoral.