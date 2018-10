Escolas da RAM recebem amanhã galardão Eco-Escolas

A secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, preside à Sessão de Abertura do XII Encontro Regional Eco-Escolas da RAM, que se realiza, esta sexta-feira (dia 26 de Outubro), pelas 09h30, no espaço multiusos do Porto Moniz.

Durante este encontro serão reconhecidas as escolas e os municípios com o galardão Eco-Escolas, através da entrega dos certificados e das bandeiras verdes.

O encontro também será marcado por palestras, workshops, grupos de discussão e uma saída de campo ao percurso pedestre recomendado PR7 Levada dos Moinhos, com a realização de actividades práticas, à descoberta de pontos de interesse de âmbito ambiental, cultural e social.

Para o ano lectivo 2017/2018 foram galardoadas 130 Eco-Escolas, assim distribuídas pelos diversos conselhos da Região: 11 no concelho da Calheta; 21 no concelho de Câmara de Lobos; 34 no concelho do Funchal; 12 no concelho de Machico; 8 no concelho de Ponta do Sol; 2 no concelho do Porto Moniz; 6 no concelho de Porto Santo; 12 no concelho da Ribeira Brava; 16 no concelho de Santa Cruz; 5 no concelho de Santana e 6 no concelho de São Vicente.

Os concelhos da Calheta, Câmara de Lobos, Porto Moniz, Porto Santo e São Vicente destacam-se pela implementação do programa Eco-Escolas em todos os seus estabelecimentos de ensino.

O Programa Eco-Escolas é um programa internacional, desenvolvido pela Foundation for Environmental Education, desde os anos 90, vocacionado para a educação ambiental, sustentabilidade e cidadania. Desde 2003 que a sua coordenação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), está a cargo da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente – Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental.