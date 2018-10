Escola Visconde Cacongo distinguida com o Selo Europeu de Qualidade eTwinning

A EB1/PE Visconde Cacongo, no Funchal, acaba de ser distinguida com o Selo Europeu de Qualidade eTwinning através do projecto ‘Coloured by the Sun united by the Sea’. De acordo com a escola, o Selo Europeu de Qualidade é concedido a professores com excelentes projetos eTwinning, significando que todo o trabalho desenvolvido por professores, alunos e escola, obteve um reconhecimento ao mais alto nível europeu.

Esta escola é registada no eTwinning desde 2010 tendo sido distinguida com alguns Selos Nacionais de Qualidade, tendo, neste momento, dois Selos Europeus de Qualidade.