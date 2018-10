Escola da Ribeira Brava celebra Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), na Ribeira Brava (Madeira), celebrou hoje Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.

De manhã, a atividade foi da responsabilidade das alunas do 9º. ano, Catarina e Joana, na qualidade de membros do “Liga-te”.

Coloriram de rosa o espaço junto da entrada da sala dos professores; percorreram a vila da Ribeira Brava, durante noventa minutos, divulgando o evento, tendo obtido um donativo de cinquenta euros, o qual foi enviado, no mesmo dia, para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (Norte).

Na tarde do mesmo dia, com o apoio dos respetivos docentes, realizaram-se atividades de sensibilização junto de outros membros do projeto Liga-te, da turma 7º. E, em contexto sala de aulas.