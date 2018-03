Departamento Regional de Mulheres Socialistas promoveu jantar sobre lideranças

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) promoveu, esta noite, em São Roque, Funchal, um jantar, subordinado à temática ‘Construir Lideranças’, integrado no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que contou com a presença do presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, a presidente do DRMS, Mafalda Gonçalves, e a vice-presidente do PS-M e presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.

Mafalda Gonçalves referiu que este evento “representa o arranque do seu segundo mandato no DRMS e tem como objectivo preparar as mulheres, potenciando as suas capacidades para estarem devidamente preparadas para os desafios que se avizinham”, sublinhando também que quer ter mulheres socialistas “sem medo de assumirem as responsabilidades que lhes forem conferidas”.

Por seu turno, disse que esta actividade revela o compromisso desta direcção do Partido Socialista com o programa político do DRMS e assinala o início de um novo mandato em que o partido está empenhado em articular o trabalho com o DRMS. Prova disso é que este jantar contou com a presença do presidente e dirigentes do PS-M e das mulheres que já ocupam cargos de liderança, como caso de Célia Pessegueiro.

Em declarações à imprensa, a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol e vice-presidente do PS-M disse que as mulheres começam, de facto, a ter oportunidades de liderança, mas assinala que é preciso que os partidos, quando constroem as listas aos vários órgãos, tenham isso em atenção. Por outro lado, destacou a importância da proposta do Governo da República, no que diz respeito à participação das mulheres nas listas, aumentando de 33 para 40 por cento. “Caminhamos a passos largos para aquilo que é a igualdade plena que é 50/50 nos órgãos do partido”, sublinhou a socialista, deixando um apelo para que as mulheres se apliquem, quer individualmente quer em grupo e em rede, no sentido de trabalharem em prol da sociedade.