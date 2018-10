Denúncia motiva acção inspectiva no Lar d’Ajuda no Funchal

A denúncia chegou através de correio electrónico, dando conta de uma série de irregularidades que estariam a ser praticadas no Lar d’Ajuda, em São Martinho, no Funchal. Desde falta de comida a estruturas sobrelotadas, passando por falta de pagamento de salários. As queixas eram variadas.

Nesse documento, o denunciante afirmava que a Segurança Social já recebeu várias queixas sobre o caso, mas que as mesmas eram imediatamente arquivadas, sem que fosse dado o devido seguimento e apuramento dos factos.

Em relação a este caso, questionada pelo DIÁRIO, a Segurança Social admite ter recebido uma queixa, enviada no domingo. Por esse motivo, foi hoje nomeada “uma equipa para a realização de uma acção inspectiva ao Lar em causa, com carácter de urgência, atento o teor da denúncia”.