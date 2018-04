Curso de Consultoria de Imagem é assunto de destaque na agenda desta segunda-feira

Fashion School no Forum Madeira

A Fashion School vai abrir, pela primeira vez, o curso de Consultoria de Imagem e Personal Shopping, na Madeira. O curso, ministrado por Raquel Guimarães, centra-se no desenvolvimento de competências ligadas ao aconselhamento profissional de clientes mulheres (noivas, plus size, ‘petite’, grávidas, etc.) e clientes homens, quer em contextos pessoais quer em contextos profissionais (celebridades, políticos, empresários, etc.). O curso é certificado pelo estado português, pela entidade DGERT - Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho -, e destina-se a todos os que pretendam futuramente trabalhar na área ou a todos os que já exercem profissões, a nível de atendimento. É também uma oportunidade única de aprofundar conhecimentos e aconselhamento.

Inicia prazo das candidaturas para a 4.ª edição do Concurso de Vitrinismo

A Câmara Municipal do Funchal e a Associação do Comércio e Indústria do Funchal promovem a 4.ª edição do Concurso de Vitrinismo ‘Cidade das Flores’, o qual tem por objectivo aumentar as vendas do comércio local, por via do aumento da atractividade das lojas da Baixa da cidade. Ambas as entidades juntam-se, assim, mais uma vez, no sentido de promover a decoração de vitrines e/ou fachadas dos estabelecimentos comerciais, reservando prémios aos melhores concorrentes. As candidaturas decorrem entre 2 e 18 de Abril e devem ser feitas através do seguinte link, disponível nos sites da CMF e da ACIF: 1https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRT1IjtD1al6_8bVLEvyjVsxlKRZVXXoaDAMijmgvA_O-3gg/viewform1.

Nova formação da UMa ensina a criar experiências digitais através de narrativas e jogos

A partir de 2 de Abril, e até 3 de Maio, irá decorrer na Universidade da Madeira um novo Curso de Formação, em Realidade Aumentada em Espaços Museológicos: criação de experiências digitais através de narrativas e jogos. A formação terá lugar no Campus da Penteada, às segundas e quintas-feiras, das 18h15 às 20h15, e será ministrada por Vanessa Cesário, doutoranda em Media Digitais. Com um total de 20 horas, este curso pretende facultar aos formandos conhecimentos teóricos sobre a divisão de audiências dentro dos espaços culturais e conhecimentos técnicos de como tornar um espaço museológico interactivo com recurso a uma ferramenta de realidade aumentada. Pretende também proporcionar as competências práticas para explorar as diferentes potencialidades da realidade aumentada com recurso à criação de narrativas e jogos desenvolvidos para um espaço cultural. Esta acção tem como destinatários os funcionários e curadores museológicos e culturais, estudantes de comunicação e cultura, estando também aberta à participação do público em geral. Os formandos deverão fazer-se acompanhar de um smartphone e um computador. Os que cumprirem a frequência de 75% do total de horas da acção receberão certificado de participação pelo Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira.

Alunos do Conservatório em estágio nos Açores

A Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) é um projecto de carácter anual, desenvolvido desde 2002, que tem como objectivo proporcionar um estágio de orquestra sinfónica aos alunos das escolas públicas do ensino da música. Este ano, o estágio é assegurado pelo Conservatório Tomás Borba, da Ilha Terceira nos Açores e contará com um espectáculo no dia 07 de Abril, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e outro no dia 08, no Auditório da Praia da Vitória. Após a realização do estágio OJ.COM Madeira 2017, que esteve com a responsabilidade artística e pedagógica do maestro Pedro Neves, o Estágio deste ano está a cargo do maestro Fernando Marinho. Após as provas de selecção, realizadas em Janeiro, foram seleccionados 6 jovens do Conservatório, nomeadamente: Rodrigo Freitas, Jéssica Agrela Sá e Gabriela Assunção no violino, Ana Luísa Catanho na flauta transversal, Pedro Dantas no trompete e Luís Filipe Rodrigues na tuba. Estes jovens são alunos de instrumento dos professores Norberto Gomes, Edina Tenki, Elena Kononenko, Pedro Camacho, Luís Calhanas e Fabien Filipe respectivamente. Os jovens do Conservatório serão acompanhados, na viagem aos Açores, pela professora Ana Bárbara Pereira e na deslocação a Lisboa pelo Assessor Pedagógico do CEPAM, o professor Rui Rodrigues.